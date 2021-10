Ski-Saison startet: Diese Corona-Regeln gelten in den Alpen-Regionen

Wintersportler stehen mit Mund-Nasen-Schutz an einem Skilift Schlange. In den einzelnen Ländern der Alpen-Region gelten unterschiedliche Corona-Regeln.

dpa/Helmut Fohringer

Wien/München/Bern. Der Skispaß fiel im vergangenen Jahr vielerorts aus. Skigebiete blieben zumindest für Gäste aus dem Ausland geschlossen. Nun gibt es Corona-Impfungen, und die Planungen für die neue Saison laufen auf Hochtouren.

Den Ski-Winter 2020/21 mussten Millionen Skibegeisterte in Europa wegen der Pandemie abschreiben. Pisten schneiten vielerorts zu, Lifte standen still. In diesem Jahr soll es anders werden: Skibetrieb ja, aber wahrscheinlich nur mit Nachweis