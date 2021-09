Ordnungsgemäss zugelassene Wohnmobile dürfen grundsätzlich auf allen öffentlichen Straßen und Parkplätzen abgestellt und dort ohne zeitliche Begrenzung geparkt werden.

Hamburg . Auch wenn die Herbstferien vor der Tür stehen, neigt sich die Urlaubssaison für Camper in Deutschland dem Ende entgegen. Wohin nun mit dem Wohnmobil? Wie macht man das Fahrzeug winterfest? Hier gibt es die Antworten.

Der Herbst hält langsam aber sich Einzug in Deutschland und das gute Wetter mit Temperaturen über 20 Grad ist in Norddeutschland passé. Die Campingsaison neigt sich dem Ende entgegen, auch wenn am kommenden Wochenende in einigen Bundeslände