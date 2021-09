Aktion: Zwei Wochen Nahverkehr in ganz Deutschland gratis nutzen

Die Türen stehen offen: Im September können Abo-Inhaber zwei Wochen lang kostenlos den ÖPNV in ganz Deutschland nutzen.

dpa/Bern Weissbrod

Berlin. Die Nahverkehrsbranche will im September mit einer Aktion für den ÖPNV werben: Abo-Inhaber können in ganz Deutschland kostenlos zwei Wochen lang mit Bus oder Bahn im Nahverkehr fahren. Das sind die wichtigsten Infos.

Historische Innenstädte erkunden, in himmelblauen Seen schwimmen, den Spätsommer genießen und vor allem: all diese Orte kostenlos mit Bus oder Bahn erreichen. Das können im September für zwei Wochen diejenigen, die ein gültiges Abo-Ticket i