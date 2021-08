Nur Geimpfte an Bord: Diese Regeln gelten für Kreuzfahrt-Passagiere

Trotz Corona eine Kreuzfahrt machen: Mit welchen Regeln und Einschränkungen müssen Passagiere rechnen? (Symbolbild)

dpa/Clara Margais

Berlin. Viele Reisende möchten auch in Corona-Zeiten nicht auf eine Kreuzfahrt verzichten. Doch welche Regeln gelten an Bord? Was müssen Passagiere vor Fahrtantritt beachten? Eine Vorschrift für Geimpfte überrascht.

Die Kreuzfahrt-Branche wurde von der Corona-Krise schwer getroffen. Vor allem zu Beginn der Pandemie kam es auf Schiffen immer wieder zu Corona-Ausbrüchen, lange waren Kreuzfahrten gar nicht möglich.Inzwischen führen zahlreiche Anbieter wie