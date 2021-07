Regionen werden Risikogebiete: Was Frankreich-Urlauber wissen müssen

Die Côte d’Azur und weitere Urlaubsregionen in Frankreich gelten ab dem 25. Juli als Risikogebiet. Was bedeutet das für Urlauber?

imago images/Panoramic/Norbert Scanella

Paris. Mehrere Regionen in Frankreich gelten ab 25. Juli als Risikogebiete, unter anderem die Côte d’Azur und Korsika. Was bedeutet das für Urlauber? Alle Informationen zur Corona-Lage in Frankreich im Überblick.

Ob ein Strandurlaub am Mittelmeer oder ein Städtetrip nach Paris – gerade in den Sommerferien ist Frankreich ein beliebtes Reiseland der Deutschen. Aktuell spitzt sich die Corona-Lage jedoch rasant zu, mehrere Regionen, darunter die Côte d’