Mallorca ist Risikogebiet. Welche Regeln müssen Partytouristen am Ballermann beachten? (Symbolbild)

dpa/Clara Margais

Palma de Mallorca. Endlich wieder Malle: Erst vor Kurzem lief der Partytourismus auf Mallorca langsam wieder an. Jetzt wurde Mallorca zum Corona-Risikogebiet erklärt. Was ist in den Party-Hotspots noch erlaubt?

Sonne, Schlager und Sangria: Die ausgelassene Partykultur auf Mallorca gehört für viele Touristen zu einem Urlaub auf der Baleareninsel dazu. Von der einstigen wilden Feierei ist Mallorca aktuell noch weit entfernt, trotzdem kommen seit ein