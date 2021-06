US-Firma ermöglicht Ballonfahrt an den Rand des Weltalls

Der Ballon groß wie ein Fußballstadion, der Testflug erfolgreich: Im Ballon der Firma Space Experience geht's hoch hinaus.

Space Experience

Florida. Das US-Startup Space Perspective will kommerzielle Raumballons beinahe bis ins Weltall hinauffahren. Bald ist es so weit – die Tickets für das atemberaubende Luxusunterfangen sind ab sofort erhältlich.

Schon bald könnte eine Kurzreise ins Weltall auch ohne schwindelerregenden Raketenstart möglich sein – Reservierungen für eine "radikal sanfte Reise ins All" in einer Ballonkapsel können jetzt getätigt werden, wie die Anbieter am Mittw