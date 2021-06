Nackt am Strand: So denken die nördlichen Bundesländer darüber

FKK: Für viele Menschen völlig normal, für andere wiederum noch immer befremdlich.

Symbolfoto: Bernd Wüstneck

Kiel/Hannover/Schwerin. Aufrufe zur Toleranz gibt es in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens – genauso an den Stränden, wenn es darum geht, wie viel nackte Haut gezeigt werden darf. Die eine feste Meinung dazu gibt es nicht.

Das Ende vieler Corona-Beschränkungen und die Hitze treiben die Menschen an die Ost- und Nordsee – schon beginnt an manchen Stränden die Diskussion: FKK ja, nein oder ein bisschen? In Rostock hat es das Thema sogar in die Bürgerschaft