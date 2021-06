In zwei nördlichen Bundesländern beginnen am Wochenende die Sommerferien. Auf den deutschen Autobahnen dürfte es voll werden.

Hamburg. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern beginnen am Freitag die Sommerferien. Nach monatelangem Corona-Lockdown wollen viele Menschen in den Urlaub fahren. Auf einigen Autobahnen drohen lange Staus.

Am kommenden Wochenende (18. bis 20. Juni) starten Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein in die Sommerferien. Das dürfte die Routen in Richtung der deutschen Küsten und auch Richtung Süden voller werden lassen, sagen der Auto Club E