Aktuell sieht das Auswärtige Amt Dänemark immer noch als Risiko-Gebiet an. Die aktuelle Inzidenz im nördlichen Nachbarland liegt bei 79,6.

imago images/Uwe Kraft

Hamburg. Die Sommerferien stehen vor der Tür. Ein beliebtes Reiseziel der Deutschen ist Dänemark. Worauf Sie bei der Einreise achten müssen, erklären wir hier.

Genauso wie in Deutschland werden auch in Dänemark die Corona-Beschränkungen gelockert. Was in Deutschland aktuell diskutiert wird, ist im nördlichen Nachbarland seit Montag Realität. Die Maskenpflicht fällt in Dänemark (fast) komplett