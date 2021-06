Der Schweriner See mit dem berühmten Schweriner Schloss im Hintergrund bietet sich sehr gut zum Baden an.

imago images/imagebroker

Hamburg. Es muss nicht immer Nord- oder Ostsee sein, wenn es ums Baden geht. Im Norden Deutschland gibt es reichlich schöne Badeseen, die zum Schwimmen einladen.

Endlich steigen auch in Norddeutschland die Temperaturen und die Sommersonne strahlt. Zum Baden und Planschen muss man nicht unbedingt an Nord- oder Ostsee fahren. Im Norden Deutschlands gibt es viele schöne Seen, die zum Schwimmen oder Bad