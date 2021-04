Urlaub für Geimpfte: In diese Länder kannst Du leichter einreisen

An diesem Traumstrand auf Mauritius im Indischen Ozean können bald geimpfte Urlauber wieder in der Sonne liegen.

imago images/Peter Schickert

Hamburg. Der Traum vom Urlaub im Ausland lebt besonders für Corona-Geimpfte. Mehrere Länder führen Vorteile für diese Reisende ein.

In diesem Artikel erfährst Du: in welchen Ländern es Erleichterungen für Geimpfte gibtwelche Regionen einen Impfpass einführen wollenwas Geimpfte besonders beachten müssenIn Deutschland steigen die täglichen Corona-Impfungen rapide an. Mitt