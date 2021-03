Zwei junge Frauen gehen am leeren Strand von Magaluf entlang. Die Urlaubsinsel Mallorca kämpft um die Tourismussaison 2021 und will eventuell zu Ostern schon wieder Gäste beherbergen.

Clara Margais/dpa

Palma de Mallorca. Die Balearen-Insel Mallorca ist vom Tourismus abhängig und will die Deutschen trotz Beschränkungen noch zu Ostern auf die Insel locken. Hotels wollen wieder öffnen und Flugverbindungen sollen wieder aufgenommen werden.

In gut einem Monat stehen die Osterfeiertage an. Normalerweise verbringen viele Deutsche ihren Oster-Urlaub auf der Balearen-Insel Mallorca, doch seit dem Ausbruch des Coronavirus ist alles anders. Aktuell wird in Deutschland beraten, ob un