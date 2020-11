Hamburg. Markus Wolf ist leidenschaftlicher Camper. Seinen Bus bevorzugt er auf Dienstreisen sogar gegenüber einem Hotel. Was für ihn komfortables Campen ausmacht – darum geht es in der neuen Folge des Vans&Friends-Podcasts.

Hier anhören:

Wenn Markus Wolf beruflich unterwegs ist, dann mit seinem Camper. Wo andere ins Hotel absteigen, lebt er auf vier Rädern. „Weil es geil ist. Weil es das Beste ist, was ich je gemacht habe", erzählt Markus. Kein Wunder, dass er Experte im Bereich Business-Camping geworden ist. Über seinen Youtube-Kanal "Fan4Van" gibt er Tipps, was man bei diesem Thema beachten sollte. Wie er den Spagat zwischen Business und Camping hinbekommt und was ihn so am Leben auf dem Asphalt fasziniert, erzählt Markus in der neuen Podcast-Folge von Vans & Friends.

Das Moderatoren-Team

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.



"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de