Hamburg. Nachdem Alex ein halbes Jahr ausschließlich in seinem VW Bus gelebt hat, nutzt er ihn inzwischen nur noch als Wochenend-Unterkunft. Für ihn der perfekte Ausgleich zum Alltags-Stress, erzählt er im Podcast "Vans and Friends".

Hier anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Wie macht man aus einem Unternehmensberater einen passionierten Vanlifer? Ganz einfach, man lässt ihn auf einem Projekt für einen großen Reisemobilhersteller arbeiten. Zu Forschungszwecken baute Alexander Kornelsen vor ein paar Jahren einen VW T5 aus, kündigte seine Wohnung und lebte ein halbes Jahr in seinem Bus.

Das Projekt ist längst beendet, die Leidenschaft blieb: Inzwischen hat Alex zwar wieder eine Wohnung, aber die Wochenenden verbringt er in seinem Van. Warum das für ihn der perfekte Ausgleich zum Alltag ist und was die Vanlife-Szene für ihn so besonders macht, das erzählt er uns in der aktuellen Folge des Podcasts "Vans & Friends".

Achtung, Fernweh! Weitere Folgen "Vans & Friends "zum Nachhören:

Anzeige Anzeige

Mit dem Kanu durch Schweden



Reisen mit dem SUP



Unterwegs zuhause: Seit vier Jahren lebt dieses Paar in seinem Van