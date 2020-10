Den Sommer über bietet Andreas Hettig von „Zusammen Raus" in Schweden geführte Kanutouren an.

Dominik Krause

Hamburg. Wie ist es, über drei Monate im Jahr in Schweden zu leben? Und wie kann man trotz Corona in dem Land der Elche geführte Kanutouren anbieten? Wir sprechen mit Andreas Hettig von „Zusammen Raus“ über Wasser-Expeditionen, wo man da so schläft und wie schnell man in der schwedischen Natur abschalten kann.