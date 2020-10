Hamburg. Marketing-Manager Andreas Kauth von Crosscamp ist zu Gast in der siebten Folge des Campingpodcasts "Vans & Friends".

"Große Ideen entstehen oft in Garagen", heißt es auf der Webseite von Crosscamp. Was dahinte steckt, erklärt Andreas Kauth. Er ist Marketing-Manager des kleinen Campingbusherstellers aus dem Süden Deutschlands. Mit Mut, Hingabe und Ausdauer entstand dort in einer Garage in Isny ein neues Fahrzeugkonzept - der Crosscamper.

Welche größere Marke dahinter steht und warum man immer noch unter einem gewissen "Welpenschutz" steht, das verrät Andreas Kauth in der siebten Folge des Campingpodcast "Vans & Friends". Dort er spricht er auch über die Attraktivität des Reisens in Europa, Grenzkontrollen und das Schaffen von Träumen.

Jetzt anhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt einer externen Plattform, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Externen Inhalt laden Mit Aktivierung der Checkbox erklären Sie sich damit einverstanden, dass Inhalte eines externen Anbieters geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzhinweisen

Das Moderatoren-Team

Anzeige Anzeige

Dominik und Peter sind zwei die im Bereich Camping und Vanlife zuhause sind, aber dennoch mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wo Peter seinen Kastenwagen zum Arbeiten und Verreisen nimmt, geht Dominik noch einen Schritt weiter und lebt momentan Vollzeit in seinem Wagen. Sie freuen sich auf viele spannende Gäste und Diskussionen zu allen Themen rund um Camping, Vanlife und Outdoor.

"Vans & Friends" ist der Campingpodcast von Caravan und Co.

Fragen und Anmerkungen an audio@noz-digital.de