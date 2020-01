Die evangelische Theologin und Autorin Margot Käßmann sorgte für ungewohnt volle Kirchenbänke. Nach ihrer Lesung signierte sie etliche Exemplare ihres Buches. Foto: Dietlind Ellerich

Westerkappeln. Was am Sonntag beim Besuch der Theologin und Autorin Margot Käßmann gelang, würden sich die Westerkappelner Pastoren öfter wünschen. Volle Bänke, mehr als 500 Frauen und Männer, die gespannt verfolgen, was sich vorne im Chorraum abspielt, schon lange hatten Adelheid Zühlsdorf-Maeder und Olaf Maeder die Stadtkirche nicht mehr so voll erlebt.