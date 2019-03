Hamburg. Auf der Urlaubsinsel Bali wurde in dieser Woche das hinduistische Neujahrsfest Nyepi zelebriert. Für Touristen und Einheimische galt deshalb eine Ausgangssperre, Internetverbindungen wurden gekappt und der Strom abgestellt. Eine Osnabrückerin berichtet, wie sie das "Fest der Stille" erlebt hat.

Ein frohes neues Jahr! Das könnte man in diesen Tagen allen gläubigen Hinduisten auf Bali wünschen. Am 7. März 2019 (nach dem gregorianischen Kalender) hat für sie nach dem traditionellen Saka-Kalender das Jahr 1941 begonnen. Der Feiertag Nyepi wurde auf der Urlaubsinsel in Stille und Meditation verbracht. Einige der religiösen Verhaltensregeln galten auch für Touristen.

Touristin berichtet: "Tolles Erlebnis"

Selina Dey, Videojournalistin von der Neuen Osnabrücker Zeitung, ist derzeit im Urlaub auf Bali. Sie hat das Nyepi-Fest in der Kleinstadt Ubud erlebt und sagt: "Ich finde es toll, das miterlebt zu haben. Sich mal komplett von allem zu trennen, um zu reflektieren und zu besinnen, ist einfach top."



Was Nyepi bedeutet, davon erfuhr sie erst vor Ort durch Gespräche mit den Einheimischen. Diese rieten ihr auch, vor dem Feiertag einkaufen zu gehen. Keine leichte Aufgabe, wie sich herausstellte: "Gegen 16 Uhr lokaler Zeit stand gefühlt ganz Ubud im Supermarkt in der Schlange, um sich für den darauffolgenden Tag einzudecken." Ein weiteres Problem: Alle Geldautomaten und Kartenlesegeräte waren bereits abgeschaltet worden.

Zu meinem Glück habe ich noch rund 20.000 Rupiah in meiner Tasche gefunden, umgerechnet circa ein Euro und 20 Cent. Dafür habe ich zwei Flaschen Wasser und ein paar Nüsse bekommen. Selina Dey

Der Neujahrstag selbst war nach Deys Beobachtung sehr ruhig: "Es gab kein Internet und keine Menschen auf den Straßen, außer der lokalen Polizei, die dafür gesorgt hat, dass sich auch wirklich niemand draußen aufhält, das Licht anmacht, Musik hört, redet oder sonstiges tut."

In ihrer Unterkunft habe es dank eines Generators zwar Strom für die ausländischen Gäste gegeben, berichtet Dey. So nutzte sie den Tag, um an ihren Videos zu arbeiten. An die Ausgangssperre musste aber auch sie sich halten, sonst hätte sie eine Geldstrafe zahlen müssen.



Ich habe mich eingesperrt gefühlt. Das ich nicht selbst entscheiden durfte, ob ich zuhause bleiben möchte oder für mich still spazieren gehen möchte, das war befremdlich. Selina Dey

Dey war für Freunde und Familie zu Hause in Deutschland erst am Tag nach dem Nyepi-Fest wieder zu erreichen. Das indonesische Kommunikationsministerium hatte schon vorab mitgeteilt, dass alle Telekommunikations-Betreiber auf Bali angewiesen wurden, von 6 Uhr am Donnerstag bis 6 Uhr am Freitag (Ortszeit) ihre mobilen Datennetze abzustellen.



War das Internet tatsächlich aus?

Ob das tatsächlich geklappt hat, ist allerdings fraglich. Auf Anfrage unserer Redaktion analysierte Google, wie viele Anfragen an die weltweit beliebteste Suchmaschine in den letzten Tagen von Bali aus gestellt wurden. Beispielhaft wurden dazu die Suchbegriffe Youtube, Google und Facebook herausgegriffen. Das Ergebnis:

Wenn das Internet auf Bali nicht funktioniert hätte, müsste am 7. März eigentlich ein Einbruch bei den Suchanfragen zu sehen sein. "Das ist aktuell nicht der Fall", heißt es von Google.



Einheimische genießen die Ruhe

Zingiber Officinale Pakpahan hat ganz andere Erfahrungen gemacht. Der Indonesier ist mit einer Deutschen verheiratet und lebt in der Stadt Seminyak im Süden Balis. Dort gab es am Neujahrstag kein Fernsehen, kein Radio und kein Internet. Seine Frau Jeanette Siegel und die gemeinsamen Töchter, die in Marburg zur Schule gehen, konnte Pakpahan an diesem Tag nicht erreichen.

Stattdessen lud der gläubige Christ Freunde zu sich nach Hause ein und genoss den freien Tag bei einer ruhigen Grillparty. Für seine hinduistischen Nachbarn wäre das nicht in Frage gekommen: Sie fasten am Neujahrstag für 24 Stunden, sprechen so wenig wie möglich und verlassen das Haus nicht, berichtet Pakpahan.

"Es geht ihnen darum, sich von der schlechten Energie und allem Böse aus der Vergangenheit zu reinigen." Zingiber Officinale Pakpahan

Dass die Regierung aus diesem Grund die Satelliten ausschaltet und Sicherheitsleute in den Straßen patrouillieren, dient nach seiner Meinung dazu, Konflikte zu vermeiden. Denn längst nicht alle Menschen auf Bali sind Hindus. Einige Regionen der Insel seien stark muslimisch geprägt, sagt Pakpahan, dort würden die Regeln des Nyepi nicht so streng ausgelegt.

Er selbst respektiert die Traditionen der Hindus. "Wir Andersgläubigen sind doch Gäste auf ihrer Insel", sagt Pakpahan. "Wenn mein Nachbar meditieren will, wird es ihn stören, wenn ich nebenan fernsehe." Der 36-Jährige hat das Fest der Stille nun schon 14 Mal auf Bali erlebt und sagt: "Ich bin total glücklich damit. Ich bin sonst immer sehr beschäftigt und Nyepi ist der einzige Tag, wo ich wirklich frei habe und mich niemand stört."