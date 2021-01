Osnabrück. Gerade in der dunklen Jahreszeit sind Kerzen beliebt, denn ihr Schein sorgt für ein Gefühl von Geborgenheit und Wärme. Und das kommt nicht von ungefähr.

Kerzenlicht hat viele Rotanteile und unser Unterbewusstsein verbindet damit Wärme. Außerdem lässt Kerzenschein unsere Hautfarbe vorteilhaft getönt erscheinen – was eindeutig für Kerzen beim nächsten Rendezvous spricht. Ein weiterer Vorteil des hohen Rot-Anteils im Kerzenlicht ist, dass der Körper ungestört Melatonin ausschütten kann. Dieses brauchen wir für einen gesunden Schlaf. Lichtquellen mit einem starken Blauanteil wie Computer oder Fernseher hingegen bremsen die Melatonin-Ausschüttung.



Was ebenfalls für Kerzenlicht spricht: Es ist besonders weich und wirft keine harten Schatten. Daher vermittelt es ein Gefühl von Intimität und Harmonie. Die leichten und langsamen Bewegungen einer Flamme wiederum wirken beruhigend. Daher wundert es nicht, dass Wissenschaftler laut der Bayerischen Wachszieher Innung – Kerzeninnung festgestellt haben: „Kerzenlicht streichelt unsere Seele.“

Optional: Obwohl das Anzünden eines Kerzenfeuers bereits in den Anfängen der Menschheit bekannt war, hat Licht einer Kerzenflamme bis heute nichts von seiner Faszination eingebüßt. Das Anzünden einer Kerze ist oft ein Symbol für Dankbarkeit, Freude, Zuversicht, Hoffnung oder Trauer. Ihr Licht ist mit besonderen Gedenktagen, Traditionen oder Ritualen verbunden. Und in vielen Religionen sind Feuer und Licht nicht nur ein Sinnbild der Gottheit, sondern in ihrem Wesen selbst göttlich und verehrungswürdig.

Wer hat schon einmal bewusst darauf geachtet, was es mit uns macht, wenn wir eine Kerze anzünden? Gerade wenn es draußen kalt und/oder ungemütlich ist oder wir den hektischen Alltag hinter uns lassen wollen, sorgt Kerzenlicht für Gelassenheit, Geborgenheit und Wärme. Der Blick in die kleine Flamme besänftigt und schenkt inneren Frieden. Und das Beste dabei ist: „Tausende von Kerzen kann man am Licht einer Kerze anzünden, ohne dass ihr Licht schwächer wird. Freude nimmt nicht ab, wenn sie geteilt wird.“ (Budda)

P.S.: Für alle, die mit dem Trend gehen wollen: Auf Instagrm sind gerade auffällige, skulpturale Kerzen angesagt. Besonders beliebt sind Kerzen, die den Dreh raus haben, sprich spiralförmig gedreht, verschlungen oder anders auffallend geformt daherkommen.

Eine schöne Tradition

Eine Kerze im Fenster hat in Schweden eine lange Tradition: Denn als es noch keinen elektrischen Strom gab, war die Kerze im Fenster nicht nur eine Zierde. Damals waren die Straßen und Wege mangels Beleuchtung im Winter stockdunkel. Vor allem auf dem Land, wo die Häuser weit verstreut liegen, diente die Kerze im Fenster oder eine Laterne vor der Eingangstür zur Orientierung auf dem Heimweg. Denn in raben-schwarzer Nacht war das Kerzenlicht schon aus weiter Ferne zu sehen. Heute ersetzen meist kleine Leuchten die Kerze auf der Fensterbank. Doch die Wirkung ist die Gleiche: Das Haus erscheint im Dunkeln besonders heimelig und man sieht es schon von Weitem.

Kleine Kerzenkunde

Kerzen bestehen in der Regel aus Bienenwachs, Stearin oder Paraffin. Kerzen aus Bienenwachs – auch Imkerkerzen genannt – sind ein Naturprodukt mit langer Brenndauer. Für diese Kerzen wird das Wachs aus den Waben herausgeschmolzen und anschließend gereinigt. Entsprechend teuer und begrenzt verfügbar ist dieser Rohstoff, der jedoch auch besonders umweltfreundlich ist.

Stearin wird aus tierischen Fetten und pflanzlichen Ölen wie Rindertalg oder Palm- und Kokosfetten gewonnen. Es ist ein nachwachsender Rohstoff, der zudem lange brennt, wenig rußt wenig und nicht tropft. Doch oft wird für die Herstellung Palmöl verwendet, für dessen Anbau Regenwälder in großem Stil abgeholzt werden.

Paraffin ist ein Nebenprodukt bei der Erdölverarbeitung und wird bereits seit Anfang des 18. Jahrhunderts für die Herstellung von Kerzen verwendet. Paraffin hat einen niedrigen Schmelzpunkt, verbrennt also schneller. Bei gleicher Flamme wie eine Kerze aus Stearin verbraucht eine Kerze aus Paraffin jedoch 20 Prozent weniger Brennstoff.

Viele Kerzen bestehen auch aus einer Mischung aus Stearin und Paraffin.

Mit dem RAL-Gütezeichen für Kerzen garantiert die Europäische Gütegemeinschaft Kerzen hohe Qualität, Umweltverträglichkeit und Sicherheit. Kerzen mit dem Gütezeichen sind ruß- sowie raucharm und brennen gleichmäßig ab, ohne zu tropfen. Außerdem garantiert das von der DEKRA verliehene Gütezeichen, dass die Kerzen keine Schwermetalle oder Schwefel enthalten, sprich gesundheitlich unbedenklich sind und hochwertige Rohstoffe verwendet wurden.

Kerzen werden am besten kühl, trocken und staubfrei gelagert. Stabkerzen lagern am besten liegend, damit sie nicht verbiegen. Verschiedenfarbige Kerzen können durch Folie oder Papier voneinander getrennt werden, damit sie nicht abfärben.