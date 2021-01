Osnabrück. Warum ist der Winter eigentlich so unbeliebt? Nasskaltes Wetter steht bei den meisten Menschen nicht hoch im Kurs, wenn es um optimale Bedingungen fürs Wohlfühlen geht. Dabei lädt gerade die kalte Jahreszeit zur Erholung ein.

Im Frühling blüht alles auf – inklusive der Menschen. Im Sommer tanken wir Energie und der Herbst hüllt die Natur in ein wunderschönes Farbenkleid. Allein der Winter schlägt uns aufs Gemüt, das hässliche Entlein unter den Jahreszeiten – jedenfalls dann, wenn er uns ein weißes Schneekleid vorenthält, dem aber auch immer der unbeliebte Matsch folgt. Und das wird in den nächsten Jahren aufgrund der Erderwärmung immer öfter der Fall sein. Weiße Weihnacht ist schon heute Schnee von gestern.



Winterschlaf ist keine Option

Was also tun zur kalten Winterzeit? Die vielen Tiere, die mit einem ausgedehnten Winterschlaf die Zeit überbrücken, sollten uns kein Vorbild sein. Da würden wir so Einiges verpassen. Denn es gibt viele Dinge, die nur im Winter möglich sind und eigentlich auch nötig. Die klare, frische Winterluft hat nämlich nachweislich positive Effekte auf unsere körperliche und seelische Gesundheit. Natürlich kann man sich auch zuhause einigeln und es sich kuschelig und gemütlich machen. Aber nicht jeder hat einen Kamin und der Heizungsluft sollte man sich nicht permanent aussetzen.

Kalte Außentemperaturen bringen den menschlichen Körper auf Hochtouren. Auch wenn es sich zunächst anders anfühlt: Bei Kälte wird die Produktion von Endorphinen hochgefahren, die unter anderem schmerzlindernd und entspannend wirken. Außerdem gilt bei Training oder Bewegung im Freien: Je niedriger die Temperaturen, desto mehr Kalorien werden verbrannt. Denn der Körper betreibt dann Thermoregulation, das heißt er wirkt dem mit einem erhöhten Pulsschlag entgegen, was wiederum den Energieverbrauch ankurbelt und Bewegung effektiver macht.

Je nachdem, welche ausgleichenden Schlüsse man aus diesem Wissen zieht, kann dann auch die Weihnachtsbäcker- und Nascherei mit weniger schlechtem Gewissen und späterer Reue genossen werden. Der flauschige Lieblingspullover, die selbstgestrickten Wollsocken oder die kuschelige Lieblingsdecke wärmen uns zuhause auf dem Sofa gesünder als zu viel Heizungsluft. Wärme von Innen erhalten wir durch heißen Kakao, Tees oder kräftige Suppen. Der Winter will zudem auch genutzt werden zum Reinhorchen in unser Innerstes und zur Ruhe kommen – kein Widerspruch zu Phasen, in denen man mit viel Bewegung im Freien die Glückshormone freisetzt. Die nimmt man gern mit nachhause.