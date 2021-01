Osnabrück. Sobald sich im Herbst die Blätter an den Bäumen bunt färben, vollzieht sich auch ein saisonaler Wandel in der Küche. Auf den Speisekarten vieler Restaurants tauchen Wildschweinbraten und Rehmedaillons auf und auch an manchem privaten Herd schmoren Hobbyköche liebevoll ein Hirschgulasch mit Rotwein. Doch Wild bietet nicht nur vielfältige Aromen – auch in Sachen Regionalität und Nachhaltigkeit ist es kaum zu schlagen.

Blickt man auf den Fleischkonsum, so spielt Wildfleisch – oder Wildpret, um den waidmännisch korrekten Ausdruck zu verwenden – wohl nur eine kleine, aber durchaus besondere Rolle in der Ernährung: Seine Muskelstruktur ist feinfaseriger und zugleich fettärmer als das Fleisch von Schlachttieren. Wildtiere haben auch mehr Muskelfleisch, das bekömmlicher und leichter verdaulich ist. Und wie Fisch verfügt Wildpret über ungesättigte Fettsäuren, denen bekanntlich positive Wirkungen gegen Herz- und Gefäßerkrankungen zugeschrieben werden.



Wildpret ist nicht unbegrenzt verfügbar, das Angebot schwankt zusätzlich mit der Jagdsaison. Wohl auch deswegen kommt es bei vielen meist nur bei festlichen Anlässen auf den Tisch und dann gleich in seiner edelsten Form, wie dem Rehrücken. Dabei ist Wildpret weit mehr als das und genauso vielseitig verwendbar, wie jedes andere Fleisch.

Wild alltäglich zubereitet

„Bei uns zu Hause ist zum Beispiel alles, was mit Hackfleisch zu tun hat aus Wild“, sagt Greta Ostman von der Leye. Die gelernte Landwirtin und Diplom-Ingenieurin für Landschaftsentwicklung ist selber begeisterte Jägerin, über viele Jahre schon in der Jägerschaft Osnabrück-Stadt aktiv und seit März 2019 Leiterin der Jagdschule Osnabrück. Aus dem selbst durchgedrehten Wildhackfleisch macht sie Frikadellen und auch Bratwurst. „Die ist bei uns in der Familie der Renner. Im Sommer auf dem Grill, im Winter im Grünkohleintopf, zum Sauerkraut oder einfach so in der Pfanne.“ Hackfleisch ist ideal, um die weniger edlen Teile des Wilds zu nutzen – etwa, das an Hals und auf dem Blatt sitzende Fleisch. Die Familie Ostman von der Leye macht daraus sogar Salami.

Wild ist in der Küche der Ostmans etwas Alltägliches. Die Familie bewirtschaftet einen land- und forstwirtschaftlichen Betrieb und verfügt entsprechend über eigene Jagdreviere. „Die Reviere bejagen wir selbst, bis auf eines, das wir verpachtet haben“, erklärt Greta Ostman. Für Nachschub ist also gesorgt und entsprechend findet sich Wildpret in vielfältiger Weise auf dem Speiseplan.

„Wenn wir Weihnachten feiern, gibt es natürlich Wild“, erzählt Greta Ostman, „da gibt es klassisch den Braten mit einer schönen Sauce und Preiselbeeren.“ Aber auch in der Alltagsküche greift die Leiterin der Jagdschule selbstverständlich auf das Wild aus eigener Jagd zurück. „Es bringt einen so hervorragenden Eigengeschmack mit, dass es darüber hinaus gar nicht viel braucht. Man kann sich im Restaurant ein tolles Steak bestellen, aber auch so etwas kann man mit Wild machen.. Ein rosa gebratener Reh- oder Schwarzwildrücken braucht nur ein bisschen Salz und Pfeffer oder eine selbst gemachte Kräuterbutter, mehr nicht.“ Natürlich komme es auch vor, dass sie mal einen Rehrücken im Blätterteigmantel mit einer Pilzfarce zubereite. „Aber eher machen wir das klassische Filet – das mögen auch unsere Kinder am liebsten.“ Auch während der sommerlichen Grillsaison kommt Wild, etwas als Steak auf dem Rost. Gulasch, Kurzgebratenes, Enten- oder Taubenbrust, der Vielfalt sind keine Grenzen gesetzt. „Wild ist einfach universell einsetzbar. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal einen Schweinebraten gekauft habe, da kann ich mich gar nicht dran erinnern“, sagt Greta Ostman. Ihr persönlicher Favorit ist das Fleisch vom Rotwild. „Es ist etwas intensiver im Geschmack als Dam- oder Rehwild.“

Experimentierfreudige Zubereitung

Bei der Zubereitung von Wild ist Greta Ostman von der Leye durchaus experimentierfreudig. Kürzlich habe sie aus Rehsteaks köstliche Schnitzel gemacht, erzählt sie. „Plattgeklopft, mit etwas Meerrettichsud eingelegt und am nächsten Tag paniert. Das war köstlich.“ Auch Rouladen habe sie schon aus Wild zubereitet.

Neben den nicht zu bestreitenden geschmacklichen Voraussetzungen kann Fleisch vom Wild aber auch in Bezug von Qualität und Nachhaltigkeit punkten. „Wenn man es bei der Jägerschaft oder auf dem Markt bezieht, ist es tatsächlich zum größten Teil aus der Region“, bestätigt Greta Ostman.. In den Kühltruhen der Discountermärkte sehe das allerdings meist anders aus. Da stamme das Fleisch oft aus Übersee. Am besten wendet man sich an einen Jäger im Bekanntenkreis, um regionales Wildpret zu beziehen, rät Greta Ostman. „Wenn man keinen kennt, kann man einfach bei der Jägerschaft anrufen und nachfragen. Die Jägerschaft verfügt ja über die Kontaktdaten der Hegeringleiter und kann Tipps gegen, wer vielleicht Wild hat.“

Doch selbst, wenn das Fleisch aus weiter entfernten Regionen Deutschlands, wie etwa ihrem Jagdrevier in Brandenburg stamme, biete es in puncto Tierwohl Vorteile: „Es ist zwar nicht mehr regional, aber dem Tier ist dennoch ein langer Transport erspart geblieben.“ Denn erlegt werden Reh, Hirsch und Wildschwein vor Ort und in ihrem natürlichen Lebensraum. Überhaupt entfällt bei Wild die Sorge um Tierwohl und andere ethische Probleme, die bei Schlachttieren immer wieder diskutiert werden. „Das Reh hat immer frei gewählt, wo es hingeht und was es sich zu fressen sucht. Es hat ein tolles Leben geführt, ohne Stress, Medikamente oder konventionelles Futter“, betont Jägerin Ostman.

Nachhaltige Jagd

Die Jagd sei insgesamt sehr nachhaltig angelegt. Basierend auf den Vorgaben staatlicher Abschusspläne, die sich an der land- und forstwirtschaftlichen Flächengröße orientierten, werde nie zu viel abgeschöpft. „Es wird nur soviel geschossen, wie jedes Jahr nachkommt“, erklärt Ostman. „Insgesamt kann man deswegen sagen, dass der Wildbestand von Sau, Reh und Hirsch in Deutschland sehr ausgewogen ist. Es wird nur der natürliche Zuwachs entnommen.“ In der Osnabrücker Region gebe es Schwarz- und Damwild. Vorherrsch sei allerdings vor allem das Rehwild - und das werde auch am häufigsten nachgefragt. „Die meisten wollen einfach einen Rehrücken.“

Jagdschein ist beliebt

Zur Zeit sei es sehr populär, den Jagdschein zu machen, beobachtet die Leiterin der Jagdschule Osnabrück. „Wir haben eine starke Nachfrage. Für die letzten beiden Kurse gab es sogar eine Warteliste.“ Neben familiärer Prägung und allgemeinem Interesse an der Natur seien immer mehr Aspiranten noch aus einem anderen Grund an der Jagdschule: „Viele möchten einfach wissen, woher ihr Essen kommt. Sie wollen weniger Fleisch essen und dann die Gewissheit haben, dass das Tier ein glückliches Leben gehabt hat.“ Diese ethischen Überlegungen seien für immer mehr Menschen entscheidend. Über viele Jahre habe die Jägerschaft einen Wild-Kochkurs angeboten, „da hat tatsächlich auch einmal eine Vegetarierin teilgenommen. Sie meinte: Wenn ich weiß, es ist Wild und kommt von einem Jäger, dann esse ich das.“ Tatsächlich sei Wildpret da unschlagbar, meint Greta Ostman von der Leye: „Mehr Bio geht nicht!“