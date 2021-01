Osnabrück. Yoga soll Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Anhänger schreiben der indischen Entspannungsphilosophie viele positive Effekte zu. Man brauche nicht viel, um loszulegen, sagt Christian Tebben. Der Yogalehrer aus Osnabrück gibt Tipps, wie wir mit Yoga gut durch den Corona-Winter kommen.

Pandemiebedingt ist es mit Sport in der Gruppe in geschlossenen Räumen gerade so eine Sache. Lässt sich Yoga im Winter stattdessen draußen praktizieren? Das sei nicht sehr sinnvoll, meint Yogalehrer Tebben. Denn für Yoga brauche es einen warmen und flexiblen Körper. Bei großer Kälte sei der Körper aber angespannt. „Zudem sind wir in dicken Winterklamotten eingeengt“, gibt der 39-Jährige zu bedenken.



Online Yoga funktioniert

Viele Yoga-Anhänger nutzen derzeit Online-Kurse als Alternative. „Meine Erfahrung ist, dass Yoga online sehr gut funktioniert, weil die Teilnehmer sowieso sehr bei sich sind und untereinander wenig kommuniziert wird. Trotzdem kann der Lehrer verbal korrigieren, wenn die Teilnehmer es wollen“, erläutert der Physiotherapeut mit osteopathischer Ausbildung vom medizinischen Gesundheitszentrum „Aktivita“ in Bad Essen.

Gesundheitsorientiert, meditativ, sportlich fordernd: Es gibt viele verschiedene Yoga-Richtungen. Tebben gehört zur Gruppe der Lehrer, die nur wenige Hilfsmittel einsetzen, um die Teilnehmer nicht zu sehr abzulenken. Er empfiehlt eine feste Matte, ein Kissen und eine Decke. Mehr brauche es nicht, um loszulegen.

Oft wird eine Yogastunde mit einem Ritual begonnen. Der Osnabrücker lädt die Teilnehmer zunächst ein, bei tiefen Atemzügen ihre Stimmung, ihr Körperempfinden und ihr Stresslevel zu ergründen. Zum Ende horcht man wieder in sich hinein, um Veränderungen festzustellen. Neben dem meditativen Teil achtet Tebben in der Erkältungszeit auf das Immunsystem stärkende Positionen und Techniken – sowie begleitend auf eine ayurvedische Ernährung, etwa mit Tees aus scharfen Gewürzen wie Muskat, Zimt oder Ingwer.

Hitze im Körper

„Es geht darum, Hitze in den Körper zu bekommen.“ Das gelinge etwa durch sogenanntes Feueratmen: passives Einatmen und stoßweises aktives Ausatmen. Auch seien Übungen zur Belüftung der Lunge und zur Weitung des Brustkorbs passend. Bei der passiven Vorübung für den „Fisch“ beispielsweise legt man sich ein Kissen unter den Rücken und dehnt den Oberkörper, sodass die Brustwirbelsäule aufgerichtet und der Brustbereich durch tiefes Atmen geöffnet wird.

Für Yoga sei grundsätzlich keine große Beweglichkeit oder Kraft nötig. Jeder könne einsteigen. Wer gesundheitliche Beschwerden habe, solle den Lehrer vorab darauf hinweisen. Anfängern rät der Experte, spezielle Einsteigerkurse zu besuchen. „Auch Yoga-Studios aus der Region Osnabrück bieten Online-Kurse. Es gibt derzeit viele Schnuppermöglichkeiten und gute kostenlose Angebote“, verdeutlicht Tebben.