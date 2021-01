Was Haut und Nägel im Winter brauchen

Dunkle und metallische Farben sind zur kalten Jahreszeit immer ein Hingucker, sagt Kosmetikerin Nelli Hildmann.

Philipp Hülsmann

Osnabrück. In der kalten Jahreszeit sollten wir einer professionellen Haut- und Nagelpflege unsere besondere Aufmerksamkeit widmen. Doch was gibt es dabei zu beachten? Nelli Hildmann, Inhaberin der Hashtag Beauty Bar in Osnabrück, steht uns als Expertin zur Seite.