Die hohe Kompetenz und Erfahrung der an der umfangreichen Behandlung Beteiligten verteilt sich am Klinikum Osnabrück auf viele Schultern. Ein Team aus Gynäkologen, Onkologen, Radiologen und weiteren Spezialisten versorgt betroffene Patientinnen in enger Kooperation mit niedergelassenen Fachärzten, Strahlentherapeuten und der Krebsberatungsstelle Osnabrück. Hierdurch können die Patientinnen ohne zeitliche Verzögerung einer Therapie „aus einer Hand“ zugeführt werden, die in einer gemeinsamen Tumorkonferenz abgestimmt und geplant wird.