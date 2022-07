Einst war Cardiff der größte Kohlehafen der Welt, inzwischen aber legen in der „Tiger Bay“ nur noch Rundfahrtboote ab. Eine Gastrozeile, Museen, das Kulturzentrum Wales Millennium Centre, der Neubau des Parlaments haben die Anlagen für den Güterumschlag ersetzt. Und wo sich vor ein paar Jahren noch Brachland erstreckte, steht heute der Studiokomplex von BBC Wales, eine der modernsten TV-Produktionsstätten Europas. Nicht der einzige Medienbetrieb in Cardiff – Produktionsfirmen und Zulieferer beschäftigen um die 6000 Mitarbeiter.

Eng verbunden mit Cardiff ist „Torchwood“ , eine international erfolgreiche TV-Serie der fantastischen Art. Ihretwegen trifft man im alten Hafenbereich Fans aus aller Welt. Besucher aus Korea, Japan, Israel, Russland, Lateinamerika und auch aus Deutschland fotografieren eifrig den Roald Dahl Plass, unter dem sich in der Serie das geheime „Torchwood“-Hauptquartier verbarg.

Vor allem zieht es sie zum Steg unterhalb des Mermaid Quay, wo eine Gitterwand zur Gedenkstätte für Ianto Jones (Gareth David-Lloyd) wurde, einer Figur aus der Serie, die in der dritten Staffel Opfer außerirdischer Kräfte wurde. Eine Fülle von Gedichten, Collagen, kleinen Mitbringseln erinnert an den beliebten Helden. Dessen Ableben liegt über drei Jahre zurück, aber der Schrein wird weiterhin sorgsam gepflegt. Mit Unterstützung der Mermaid-Quay-Verwaltung, die den Touristenzuwachs zu schätzen weiß.

Innerhalb der Serienmythologie ist „Torchwood“ ein Institut zur Erforschung übernatürlicher Vorfälle, seine Gründung geht auf Queen Victoria zurück. Die Cardiff-Sektion wird angeführt von Captain Jack Harkness (John Barrowman), einem Mann mit überwältigendem Charme, frechem Witz und mysteriöser Vergangenheit. Harkness lebte bereits in früheren Zeiten, ist nicht an die Erde gebunden und mindestens bisexuell – für Weltraumreisende gibt es diesbezüglich vermutlich mehr als nur zwei Möglichkeiten ...

In Deutschland war „Torchwood“ von der ersten Staffel an bei RTL 2 zu sehen. Die vierte Staffel präsentiert der Münchner Sender ähnlich wie im März „Game of Thrones“ in Form einer Event-Programmierung.

Programmdirektor Holger Andersen kommentiert auf Anfrage unserer Zeitung: „Grund für die außergewöhnliche Programmierung ist das veränderte Mediennutzungsverhalten. Die Bereitschaft der Zuschauer, komplexe Serien im wöchentlichen Abstand über einen längeren Zeitraum zu verfolgen, ist nicht mehr gewährleistet. Hinzu kommt die veränderte Medienrezeption im Zeitalter von Internet, Video on Demand und DVD.“