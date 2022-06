ILLUSTRATION - Endlich verständlich: Wem das Zuhören bei Filmen, Serien oder Dokus zu anstrengend wird, kann nun zumindest beim ZDF die Tonoption «Klare Sprache» auswählen. Foto: Christin Klose/dpa-tmn FOTO: Christin Klose Mithilfe von KI ARD und ZDF starten Tonspur mit Fokus auf Sprache Von dpa | 02.06.2022, 12:52 Uhr | Update vor 27 Min.

Was in Filmen oder Serien gesprochen wird, ist vor dem Fernseher manchmal nur schwer zu verstehen. ARD und ZDF führen deshalb ein neues Ton-Feature ein, das Sprache in den Vordergrund rückt.