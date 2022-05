HANDOUT - Dr. Theresa Wolff (Nina Gummich) und ihre Kollegen finden eine skelettierte Leiche im Wald. Foto: Steffen Junghans/ZDF/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Sendung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: Steffen Junghans Einschaltquoten ZDF-Krimi landet vor DSDS-Finale Von dpa | 08.05.2022, 12:56 Uhr

Auch am Samstagabend hat sich der ZDF-Krimi in der Primetime durchgesetzt. Im Schnitt 5,29 Millionen Zuschauer verfolgten den neuesten Fall von „Theresa Wolff“ mit Nina Gummich in der Hauptrolle.