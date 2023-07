Zur „Urlaubs“-Ausgabe des Fernsehgarten hat Andrea Kiewel ihr Outfit in einem Sonnengelb gewählt. Die Farbwahl führte zum Gespräch mit einem Zuschauer, der für einen aufsehenerregenden Moment sorgte. Foto: imago images/BOBO up-down up-down Vorfall in Livesendung vom Sonntag „Fernsehgarten“-Zuschauer greift Andrea Kiewel an den Po: So reagiert die Moderatorin Von Patrick Kern | 03.07.2023, 12:52 Uhr

Was war denn da im „ZDF Fernsehgarten“ los? Im Gespräch zwischen Moderatorin Andrea Kiewel und einem Zuschauer ging die Hand des Mannes offenbar in Richtung Po von Kiewel. Diese sprach den Vorfall in der Livesendung sofort an.