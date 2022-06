FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild ZDF, Dienstag, 8.2. 2011, 22.15 Uhr Schon gesehen: 37 Grad – Die Sitzenbleiber Von Tom Heise | 07.02.2011, 14:48 Uhr

Am Schluss jubelt Lisa. Sie hat eine Fünf in Latein. Das reicht fürs Weiterkommen. Genau wie bei Antje. Doch die 15-Jährige will trotzdem vom Gymnasium auf die Realschule wechseln, um sich nicht mehr dem ständigen Druck auszusetzen.