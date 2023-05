Kai Wissmann Foto: Pavel Golovkin/AP/dpa up-down up-down Eishockey WM: 4:2 gegen Österreich mit bester TV-Quote für Sport1 Von dpa | 20.05.2023, 12:57 Uhr

Das Interesse an den TV-Übertragungen von Sport1 von der Eishockey-WM in Finnland und Lettland steigt. Das 4:2 der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich in Tampere erzielte die beste Quote seit dem Spiel des DEB-Teams um Platz drei bei der WM 2021 gegen die USA (1:6) in Riga.