Was fällt Ihnen da auf?

Was vorne sein sollte, ist hinten, die Dimensionen hauen nicht hin, verschiedene Tiefenebenen überkreuzen sich. Blenden Sie mal die Handlung aus und gucken Sie nur in die Ecken der Bilder. Sie werden über die vielen Ungereimtheiten staunen. James Cameron ist fast der einzige, der noch natives 3D dreht; dabei werden die Bilder wirklich mit zwei Kameras fotografiert, physiologisch korrekt. Er wirbt gerade mit einer großen Kampagne dafür und verdammt, was die meisten inzwischen tun: Die drehen nur noch mit einer Kamera und machen den Rest am Computer. Das tut in den Augen weh und macht Matsche aus Ihrem Hirn.