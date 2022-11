Star-Trek-Experte Hubert Zitt Foto: Ralf Schmitt/dpa-tmn up-down up-down Wird Beamen je möglich sein? Wieder „Star Trek“-Vorlesung in Berlin Von dpa | 11.11.2022, 12:50 Uhr

Fans in „Star Trek“-Kostümen im Hörsaal und ein Vortragender mit dem Spitznamen Captain Zitt: Nachdem mehrere Termine in der Pandemie ausgefallen waren, steht jetzt auch in Berlin wieder eine „Star Trek“-Vorlesung auf dem Programm.