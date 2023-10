„Hope” ist auf Platz 1 der Album-Charts eingestiegen. Das gab es bei Fury noch nie. Wie erklären Sie sich diesen späten, aber großartigen Erfolg?

Wir waren selbst ganz erstaunt und freudig überrascht. Ich glaube, in Zeiten wie diesen sehnen die Menschen sich einfach nach guter, handgemachter Musik. Es gibt so eine Art Retro-Bewegung hin zu Bands, die Gitarre spielen, Songs schreiben und Alben machen, was ich sehr schön finde. Vielleicht sind auch viele Fans dabei, für die wir so ein bisschen der Soundtrack fürs Leben geworden sind, weil wir ein paar Songs geschrieben haben, mit denen sie schöne Momente verbinden. Da haben sich wohl einige gedacht: Ich gucke mal, was die alten Nasen noch drauf haben.

Wann wussten Sie, dass Sie hauptberuflich Musiker werden?

Ohhh, 1984 sah das mit der ersten kleinen Band in Hannover schon ganz gut aus. 1986 kam dann noch mein Bruder Thorsten dazu und dann haben wir zwei, drei Jahre Vollgas gegeben. Wir waren einigermaßen erfolgreich, unsere Songs liefen im Radio und wir dachten: Hey, da geht was.

Und wie fanden Ihre Eltern das so ohne Ausbildung beziehungsweise Studium?

Unser Vater hat schon nicht mehr gelebt und unserer Mutter hat uns machen lassen. Was hätte sie auch machen sollen? Sie wusste halt: Die Jungs machen doch sowieso, was sie wollen. Jedenfalls saß unsere Mutter dann bei einem unserer Auftritte mal im Capitol in Hannover und hat gesehen, was wir so machen und wie die Leute das finden und da war sie doch ziemlich stolz auf ihre beiden Söhne.

Würden Sie jungen Menschen, die Musiker werden wollen, gut zureden oder ihnen eher davon abraten?

Klare Antwort: Werdet Klempner. Wenn Du einem die Heizung reparierst, verdienst Du wahrscheinlich mehr Geld als die meisten Musiker in einem Jahr. Die Musikmacherei ist wirklich ein schwieriges Ding geworden. Klar ist: Du musst leiden können und dafür brennen. Tust Du das nicht, wirst Du auch niemals ein Feuer entzünden.

Kann man denn reich werden als Musiker? Oder anders: Was fahren Sie privat für ein Auto und wie lebt ein Star wie Sie? Auf großem Fuß?

Nee, ich lebe ganz normal. Von dem Geld, das ich mit Fury verdient habe, habe ich mir ein schönes, großes Haus in Schleswig-Holstein gekauft. Das ist auch bezahlt. Ich habe jetzt nicht wahnwitzige Mäuse auf’m Konto liegen, aber das Haus habe ich und das ist meine Absicherung. Ansonsten fahre ich einen kleinen Volvo und lebe eher bodenständig. Es geht mir gut, aber ich drehe nicht durch. Ich habe meine Kohle nicht verballert, sondern gut angelegt in dem Haus und auch immer schön in die Künstlersozialkasse eingezahlt. Insofern bin ich eher der spießige Typ ohne wilde Drogeneskapaden oder sowas.