Schauspieler Warum Tom Cruise die Stunts gern selbst macht Von dpa | 19.05.2022, 17:02 Uhr

Cruise gilt als Perfektionist - und wagemutig. Die Stunts in Actionszenen dreht er wenigstens gern selbst. Was will er damit erreichen?