Wahlkampf TV-Triell zur Landtagswahl nun am 4. Mai Von dpa | 29.04.2022, 17:23 Uhr

Das wegen einer Corona-Infektion von Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) abgesagte Triell der Spitzenkandidaten zur Landtagswahl im NDR-Fernsehen wird am 4. Mai nachgeholt. Günther, SPD-Spitzenkandidat Thomas Losse-Müller und Grünen-Spitzenkandidatin Monika Heinold sollen am Mittwoch um 21.00 Uhr aufeinandertreffen, wie der NDR am Freitag mitteilte. Chefredakteur Andreas Cichowicz und Landespolitikchefin Julia Stein moderieren „NDR Info Wahl: Das Triell“ im Landtag in Kiel.