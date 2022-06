Model Toni Garrn und Schauspieler Alex Pettyfer bei einer Filmpremiere. Das Paar hat auf Paros ihre Hochzeit gefeiert. Foto: Hubert Boesl/dpa/Archivbild FOTO: Hubert Boesl Leute Toni Garrn und Alex Pettyfer feiern auf Paros Hochzeit Von dpa | 21.06.2022, 09:30 Uhr

Das deutsche Model Toni Garrn (29) und der britische Schauspieler Alex Pettyfer (32) haben in Griechenland ihre Hochzeit gefeiert. Auf Instagram teilte Garrn am Montagabend ein Video von der Zeremonie, die direkt am Meer stattfand. Das Top-Model trägt darauf ein bodenlanges weißes Kleid, einen Schleier und Sandalen, der Schauspieler einen cremefarbenen Anzug zu einem weißen Hemd. „Gestern fühlte sich wie der schönste Traum an“, schrieb Garrn zu dem Video. Als Standort für den Clip gab sie die Insel Paros an. „Ich sammle alle Fotos... Bleibt dran!“ Dazu teilte sie drei Emojis: Ein Unendlichzeichen, eine griechische Flagge und ein weißes Herz. Ihr Ehemann kommentierte ebenfalls mit einem Unendlichzeichen und einem weißen Herz und setzte noch ein Braut-Emoji dazu.