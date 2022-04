Trommelwirbel und Flötentöne kündigen den Tod an. In einer Winterlandschaft bewegen sich dunkel berockte Soldaten, zunächst nur als dunkle Punkte erkennbar, dann immer gefährlicher wirkend, auf ein Indianerlager zu. Gewehre knallen. Die ersten Wigwams brennen nieder, Blut färbt den Schnee rot. Leichen, darunter Frauen und Kinder, liegen, zum Teil seltsam verkrümmt, auf der Erde. Und mitten in diesem Massaker: Jack Crabb (Dustin Hoffman), ein Weißer, der beide Seiten kennt. Denn er selbst wurde durch einen Indianerangriff als Kind Waise, wuchs aber bei den Cheyenne auf und lernte deren Leben kennen. Das zwar hart, aber längst nicht so bedrohlich ist, wie es das Zerrbild der „Christenmenschen“ andeutete.

Auch heute noch, 42 Jahre nach ihrer Entstehung, wirken die Bilder des Massakers auf ein Indianerdorf in dem Kinofilm „Little Big Man“ wie ein Schock – diese Szene ragt auch angesichts der Masse an „konventionellen“ Western mit Gut(Weiß)-Böse(Indianer)-Schemata im TV-Angebot immer noch heraus. Mit Arthur Penns New-Hollywood-Klassiker „Little Big Man“ (1970), einer Mischung aus bitterer Anklage, raffiniert unterhaltsamem Schelmenstück und Allegorie auf den damals stattfindenden Vietnam-Krieg, startet Arte an diesem Montag seinen aus 13 Beiträgen bestehenden Programmschwerpunkt zum Thema „Indianer“. Wobei gleich zu Beginn von „Little Big Man“ das Wort genannt wird, das so oft verdrängt wurde, hier aber Thema ist: „Völkermord“.

Gut drei Wochen lang zeigt Arte neun Spielfilme über Indianer, darunter selten gezeigte Klassiker wie „Taza, der Sohn des Cochise“ (USA 1954; von Melodramregisseur Douglas Sirk und mit Rock Hudson als Apache am 22. 10.), diverse Anti-Western wie Walter Hills grandiosen, zu Unrecht gefloppten „Geronimo“ (1993, am 15. 10.) oder (am 7. 10.) Robert Altmans 1976 auf der Berlinale mit dem Goldenen Bären ausgezeichneten „Buffalo Bill und die Indianer“. Darin spielt Paul Newman jenen frühen Western- und Bühnenstar, der, so zeigt es auch die spannende Doku „Buffalo Bill im Wilden Osten“ im Anschluss, als erster amerikanische Massenkultur nach Europa brachte und dabei das Stereotyp vom Indianer als „edlem Wilden“ vermittelte. Ein Bild, das etwa in Deutschland dank Karl Mays „Winnetou“ oft weitergeführt wurde.

Hinter die Kulissen des Showbusiness schauen auch „Begrabt mein Herz in Dresden“ und „Die Hollywood-Indianer“ (beide am 14. 10.) Der eine Film folgt den Spuren eines 1914 in Deutschland gestorbenen Sioux-Indianers, der als exotische Zirkusattraktion durch Europa touren musste, der andere beschäftigt sich mit der (stark gewandelten) Sicht Hollywoods auf die Ureinwohner des Landes. Dazu passt am gleichen Tag der Klassiker „Jeremiah Johnson“ (1971) von Sydney Pollack, in dem Robert Redford als weißer Trapper den Mord an seiner indianischen Frau und seinem Sohn rächen will.

Den Abschluss bildet eine cineastische Rarität: Der im ethnografischen Stil inszenierte Stummfilm „The Silent Enemy“ (1930) erzählt die Geschichte zweier konkurrierender kanadischer Ojibwe-Indianer – eines Jägers und eines Medizinmanns – und ihres oft schwierigen Kampfs ums Überleben.

Weitere Infos, Themen-Links und Sendetermine gibt es unter: www.arte.tv/de/indian-summer/6900930.html