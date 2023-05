Abel Tesfaye will nicht mehr unter seinem Künstlernamen The Weeknd Musik machen. Foto: imago images/Cover-Images up-down up-down Kanadier will Alter Ego „töten“ The Weeknd ändert seinen Namen: So nennt sich der Musiker jetzt Von Patrick Kern | 16.05.2023, 15:01 Uhr

Schluss mit The Weeknd: Der kanadische Musikstar will seinen Künstlernamen loswerden und hat sein angekündigtes Vorhaben nun zum Teil umgesetzt. Unter welchem Namen er künftig Songs veröffentlichen will.