„The Voice of Germany“ bekommt im Jahr 2023 neue Coaches. Foto: dpa/ProSieben/SAT.1 | André Kowalski up-down up-down Mark Foster und Rea Garvey weg „The Voice of Germany“ tauscht komplette Jury aus – das sind die fünf neuen Coaches Von dpa | 06.06.2023, 08:26 Uhr

In der neuen Staffel von „The Voice of Germany“ wird alles anders: Bewährte Gesichter in der Jury, etwa auf Mark Forster oder Rea Garvey, sind weg. Zwei der fünf neuen Coaches sind Bill und Tom Kaulitz von Tokio Hotel, ein anderer wird Englisch sprechen.