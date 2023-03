„The Masked Singer“ geht am kommenden Samstag in die nächste Runde. Das sind die Finalisten der letzten Staffel. Foto: ProSieben/Willi Weber up-down up-down Samstag bei Prosieben „The Masked Singer” geht wieder los: Alle Infos zum Staffel-Start Von dpa | 29.03.2023, 20:41 Uhr

Erraten Sie, wer hier singt? Am Samstag geht „The Masked Singer” bei Prosieben in die nächste Runde. Wir verraten, was dieses Mal bei der Kostümrateshow anders ist und zeigen die ersten Masken.