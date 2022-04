Ein echter Publikumshit: Mehr als sechs Millionen Zuschauer lockte „War of the Wizards“ in die südkoreanischen Lichtspielhäuser. Basierend auf einer alten koreanischen Sage aus der Zeit der Joseon-Dynastie, erzählt der Film die offenbar in jeder Kultur angesiedelte Geschichte eines übermütigen Zauberlehrlings. Natürlich bekommt auch der Koreaner die Probleme mit den Geistern, die er rief, nicht mehr richtig in den Griff.