Machtübernahme Taliban in TV-Shows: Afghanistans neue Medienwelt Von dpa | 23.04.2022, 09:44 Uhr

Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan sitzen Taliban-Führer prominent in Talkshows. Einst unbekannte Gesichter erzählen stolz von den Anschlägen der Gruppe. Die Sender stecken in der Zwickmühle.