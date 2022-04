Das Portal Meedia.de formuliert es ganz treffend: „Wie Sie sehen, sehen Sie nichts!“ Gemeint ist das Bild der Webcam, die das Boulevardblatt „The Sun“ vor dem Londoner St. Mary’s Hospital installiert hat. Die Kamera ist auf die Fassade der Klinik gerichtet, in der Kate angeblich ihr Kind zur Welt bringen wird. Ein typisch englischer Backsteinbau in Rot - vor dem sich aber rein gar nichts tut. Ob der „Sun“-User in dem Live-Video auf Start oder Pause drückt, das Bild bleibt jederzeit dasselbe.

Wie die „Sun“ auf ihrer Homepage berichtet, soll der Monitor alle Besucher erfassen, die in das Krankenhaus rein und wieder rausgehen. Der Haken ist nur: Offenbar ist der Bildschirm verrutscht oder die Persönlichkeitsrechte jedes Besuchers sollen gewahrt werden, denn lediglich der obere Bereich des Tür-Sims ist zu sehen. Selbst wenn sich die Herzogin von Cambridge hier also unter Wehenschmerzen hinein schleppen würde: Der Web-Zuschauer würde noch nicht einmal ihren Haaransatz zu sehen bekommen. Nicht auszudenken, wenn William sie auch noch in einem Rollstuhl schieben würde. Vom „front-row seat“, mit dem die „Sun“ sich rühmt, kann also keine Rede sein…