Schauspielerin „Stolze Ukrainerin" - Mila Kunis ruft zu Spenden auf Von dpa | 04.03.2022, 15:18 Uhr | Update vor 46 Min.

Mila Kunis ist in der Ukraine geboren, aber in den USA aufgewachsen. Deshalb fühle sie sich als Amerikanerin - jetzt aber nicht. Sie will nun Geld sammeln und Flüchtlingen helfen.