In solchen Situationen wünscht sich so manche unsichere Shopping-Queen einen sprechenden Spiegel. Diese gibt es tatsächlich: die „Social Mirror“ von Adidas Neo. In den Filialen des jungen Labels des Sportartikelherstellers helfen diese sozialen Spiegel den sogenannten Digital Natives bei Klamottenwahl und Kaufentscheidung. Und sie sprechen wirklich, indirekt jedenfalls.