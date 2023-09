Ganze 117 Wochen hielt sich der Hit-Song „Atemlos durch die Nacht“ von Helene Fischer in den deutschen Charts. Sie ist die erfolgreichste Sängerin Deutschlands. Dachten wir zumindest. Simone Stiers auch bekannt als Simone Sommerland ist noch um einiges erfolgreicher. Zumindest, was ihre Hits in den Charts angeht.

Sie verdankt ihren Erfolg dem Schreiben und Singen von Kinderliedern. Ihr Album „Die 30 besten Spiel- und Bewegungslieder“ hält sich mittlerweile seit 460 Wochen in den deutschen Charts. Auch ihr Album „Die 30 besten Schlaflieder für Kinder“ ist seit 113 Wochen in den Charts zu finden. Damit stößt sie sogar Weltstars wie ABBA vom Thron.

Zu den erfolgreichsten Hits der 47-Jährigen gehören ihre Versionen von „Aramsamsam“, „Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad“ und „Meine Hände sind verschwunden“. Die Kinderlieder sind vor allem zum Mitsingen und Bewegen gedacht.

Wer ist Simone Sommerland?

Die Sängerin wuchs in einer musikalischen Familie auf, was ihre Liebe zur Musik weckte. Ihr erstes Album veröffentlichte Simone Sommerland 1996. Seit dem 17. Lebensjahr ist die 47-Jährige als Schlumpfine auf den Musikalben von „Die Schlümpfe“ zu hören.

2007 gründete die Sängerin eine eigene Musikschule, bei der sie bis heute Gesang unterrichtet. Als Tourbegleitung von Jasmin Wagner alias Blümchen sammelte sie erste Erfahrungen mit Live-Publikum. Mittlerweile tourt sie mit ihrem Ehemann Karsten Stiers auch bekannt als Karsten Glück durch Deutschland.