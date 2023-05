Das Bad im Geld macht nun etwas weniger Spaß: Sascha Sirtl muss seinen Gewinn versteuern. Foto: Stefan Menne/Endemol</Cust></p> up-down up-down Sieger muss Gewinn versteuern Finanzhof: „Big Brother“ ist Arbeit Von dpa | 07.06.2012, 15:04 Uhr

Wer bei der Fernsehshow „Big Brother“ gewinnt, muss das Preisgeld als Einkommen versteuern. Das hat der Bundesfinanzhof (BFH) in München in einem am Mittwoch veröffentlichten Urteil (Az. IX R 6/10) entschieden.