Dabei führt der Begriff Comedy etwas in die Irre. Denn was Nils Horst und Oliver Kleinfeld hier machen, ist tatsächlich etwas Neues, irgendwo zwischen Monty Python und Olli Dittrich. Krude eben. „Diesen Namen gab es in meinem Kopf schon lange, bevor wir mit dem NDR gesprochen haben“, erzählt einer der Macher, Oliver Kleinfeld, im Gespräch mit unserer Zeitung. „Das bedeutet vor allem, dass die Figuren krude sind, also ungewöhnlich, nicht so glatt gebügelt und weich gekocht. Aber jede Figur hat ein Vorbild in der realen Welt.“

Insgesamt acht Geschichten werden über fünf Folgen lose miteinander verwoben. Im Zentrum stehen die fortgesetzten und arg an reale Reality-TV-Vorbilder erinnernden Stränge um das Comeback der 80er-Heavyrockband „Vikktim“ und die Amateurtanzgruppe „Shake & Tanz“.

„Wir haben bei „Shake & Tanz“ nur insofern übertrieben, als dass die Leute da wirklich gar nichts können,“ so Kleinfeld. Und natürlich gibt es auf dem Weg zu ihrem Tanzcontest in Bielefeld auch Intrigen. Kleinfeld muss überlegen: .Wie heißt das noch mal, ,Germany’s next Topmodel‘? Da heulen die doch auch immer. ,Shake & Tanz‘ ist schon eine Abrechnung mit diesen Sendungen.“ Am Anfang standen – ganz im Sinne des Kruden, Rohen und Unfertigen – Testaufnahmen, die Kleinfeld und sein Compagnon und Freund Nils Holst von Figuren und Szenen drehten, die sie in ihrer Freizeit entwickelt hatten. „Das Material haben wir Franziska Kischkat und Marco Otto vom NDR gezeigt“, erzählt Kleinfeld. „Die fanden das interessant und haben gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, daraus ein neues Format zu machen.“

Kleinfeld wird nicht müde zu betonen, dass ihnen niemand hineingeredet habe und von Senderseite großer Respekt für kreative Freiheit gezeigt wurde. „Wenn du zum Schuster gehst, kriegst du deinen Schuh heil wieder, aber du sagst nicht, bitte nehmen Sie nicht diese Sohle oder diesen Kleber – du verlässt dich darauf, das sind Experten. Bei Kreativen ist es leider nicht so. Da wollen dir die Auftraggeber ganz häufig erzählen, wie du es anders oder besser machen kannst. Bei ,Krude TV‘ durften wir 99,9 Prozent von dem behalten, was wir mitgebracht haben.“ Da ist zum Beispiel Nils Holsts Faible für Gitarren, das sich in der Story um die Band „Vikktim“ wiederfindet. Manager Manfred „Angel“ Engler (ebenfalls Oliver Kleinfeld) kommt aus dem Knast und will ein Comeback der gealterten Rocker starten. Die sind davon wenig begeistert und haben außerdem Angels wertvolle Gitarre längst vertickt. Was nun?

„Vikktim“ ist vielleicht das stärkste Stück bei „Krude TV“, denn hier verschwimmen die Grenzen zwischen der Parodie und dem realen Klischee. Tatsächlich wurden die Songs von „Vikktim“ – wie auch die übrige Musik von „Krude TV“ – eigens komponiert. Prompt kamen die ersten Anfragen, ob „Vikktim“ nicht mal live auftreten könne.

Die Band gibt es zwar nicht, aber, so Kleinfeld amüsiert: „Das sind echte Musiker, und die Jungs sind heiß.“