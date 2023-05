Sänger Michael Schulte Foto: Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild up-down up-down Musik Schulte: Lord of the Lost werden beim ESC guten Platz holen Von dpa | 11.05.2023, 08:03 Uhr

Der deutsche ESC-Kandidat von 2018, Michael Schulte, erwartet am Samstag ein ordentliches Abschneiden des deutschen Beitrags beim Eurovision Song Contest. „Ich glaube, Lord of the Lost werden bessere Chancen haben als unsere Acts der vergangenen Jahre. Ich bin der Meinung, man muss auffallen“, sagte Schulte der Deutschen Presse-Agentur. Der Großteil des Publikums höre die 26 Songs am Samstag zum ersten Mal und am Ende blieben nur ein oder zwei Acts im Kopf. „Entweder es ist, wie bei mir, eine sehr emotionale und ruhige Ballade mit gutem Text oder etwas Ultralautes und Buntes. Es muss halt irgendwas hängenbleiben.“